Ungarns Ministerpräsident Orban hat mit seiner Fidesz-Partei den Bruch mit der Europäischen Volkspartei vollzogen.

Dies geht aus einem heute veröffentlichten Schreiben an den Generalsekretär der christdemokratischen Parteienfamilie hervor. Anfang März hatten die Fidesz-Abgeordneten bereits die EVP-Fraktion im Europaparlament verlassen. Vorausgegangen war ein jahrelanger Konflikt in der europäischen Parteienfamilie, der auch CDU und CSU angehören. Die EVP-Mitgliedschaft war bereits seit 2019 suspendiert. Bereits damals waren mutmaßliche Verstöße Ungarns gegen EU-Grundwerte sowie Verbalattacken von Politikern der unarischen Regierungspartei gegen den damaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker dafür ausschlaggebend gewesen.



Der rechtskonservative Orban steht wegen seines Plans einer "illiberalen" Demokratie in der Kritik. Unter anderem geht es um seine Flüchtlings-, Medien-, Hochschul- und Justizpolitik. Gegen Ungarn läuft unter anderem ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.