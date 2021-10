Die Europäische Zentralbank hält an ihrer geldpolitischen Linie fest.

Der EZB-Rat beschloss in Frankfurt am Main, dass das 1,85 Billionen Euro schwere Corona-Notprogramm noch bis mindestens März 2022 laufen soll. Ziel der Anleihekäufe ist ein weiterhin günstiges Finanzierungsumfeld für die pandemie-geschädigte Wirtschaft.



Den Leitzins beließ die EZB auf dem Rekordtief von 0 Prozent. Auf diesem Niveau liegt der Zins seit März 2016. Geschäftsbanken müssen nach wie vor 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank in Frankfurt parken.

