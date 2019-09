Die deutsche Direktorin der Europäischen Zentralbank, Lautenschläger, tritt von ihrem Amt zurück.

Wie die EZB in Frankfurt am Main bekanntgab, verlässt Lautenschläger die Zentralbank am 31. Oktober und damit rund zwei Jahre vor dem regulären Ende ihrer Amtsperiode. Gründe für die Entscheidung wurden nicht genannt. Aus EZB-Kreisen verlautete, Lautenschläger sei aufgrund ihrer Ablehnung der derzeitigen Geldpolitik der Zentralbank zurückgetreten. Die EZB hatte vor zwei Wochen eine Erhöhung des Strafzinses für Banken beschlossen und die Wiederaufnahme ihrer milliardenschweren Anleihe-Käufe angekündigt.



Der scheidende Zentralbank-Chef Draghi dankte der Juristin für ihre wichtige Arbeit beim Aufbau der europaweiten Bankenaufsicht. Lautenschläger gehörte dem EZB-Direktorium seit Januar 2014 an. Davor war sie Vizepräsidentin der Bundesbank.