Die Europäische Zentralbank hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr erhöht.

Wie die EZB in Frankfurt am Main mitteilte, stieg der Überschuss von 1,3 auf 1,6 Milliarden Euro. Die Zunahme gehe vor allem auf höhere Zins- und Gebühreneinnahmen zurück. Der Gewinn wird anteilig auf die nationalen Notenbanken, also auch auf die Bundesbank, verteilt.