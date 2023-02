Inflationsbekämpfung

Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) (picture alliance/dpa/Boris Roessler)

EZB-Präsidentin Lagarde sagte in Frankfurt am Main, der Kampf gegen die hohe Inflation sei noch nicht vorbei, allerdings seien die Risiken nicht mehr so ausgeprägt. Derzeit legten die Löhne stärker zu. Darin spiegelten sich die robusten Arbeitsmärkte wider.

Zuvor hatte auch die Bank von England den Leitzins um einen halben Punkt auf 4,0 Prozent erhöht. Gestern hatte die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzinssatz um einen Viertel-Prozentpunkt angehoben. Damit liegt er jetzt in einer Spanne zwischen 4,5 und 4,75 Prozent. Die vorherigen sieben Zinsschritte waren mit 0,5 und 0,75 Punkten deutlich größer.

Durch höhere Leitzinsen wollen die Zentralbanken die hohe Inflation dämpfen. Die EZB strebt für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an. Diese Zielmarke ist seit Monaten weit entfernt. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, sie können sich für einen Euro weniger leisten. Steigende Zinsen können hohen Teuerungsraten entgegenwirken, weil sich Kredite verteuern und das die Nachfrage bremst. Zugleich können höhere Zinsen aber die Wirtschaftsentwicklung im Währungsraum der inzwischen 20 Länder dämpfen, der seit Monaten mit den Folgen des Ukraine-Krieges und einem massiven Anstieg der Energiepreise zu kämpfen hat.

