Geldpolitik

Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) (picture alliance/dpa/Boris Roessler)

Der Satz, zu dem Geschäftsbanken sich Geld bei der EZB leihen können, stieg um einen halben Prozentpunkt auf 3,0 Prozent. EZB-Präsidentin Lagarde sagte in Frankfurt am Main, der Kampf gegen die hohe Inflation sei noch nicht vorbei, allerdings seien die Risiken nicht mehr so ausgeprägt. Derzeit legten die Löhne stärker zu. Darin spiegelten sich die robusten Arbeitsmärkte wider.

Zuvor hatte die Bank von England den Leitzins um einen halben Punkt auf 4,0 Prozent angehoben. Bereits gestern hatte die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzinssatz um einen Viertel-Prozentpunkt angehoben. Damit liegt er jetzt in einer Spanne zwischen 4,5 und 4,75 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.