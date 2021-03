Die Europäische Zentralbank hält an ihrem Kurs in der Corona-Pandemie fest.

Der EZB-Rat entschied nach Angaben der Notenbank in Frankfurt am Main, den Leitzins im Euroraum unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent zu belassen. Ihre Anleihenkäufe will die EZB künftig deutlich beschleunigen.



Im Dezember hatten die Währungshüter ein Corona-Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen um 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro aufgestockt. Das Programm, das Staaten und Unternehmen helfen soll, läuft mindestens bis Ende März 2022.

