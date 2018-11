Die europäischen Banken sind im Allgemeinen besser für eine neue Wirtschafts- und Finanzkrise gerüstet als noch vor einigen Jahren.

Das geht aus dem jüngsten Stresstest der Europäischen Banken-Aufsichtsbehörde EBA hervor, der in London veröffentlicht wurde. Die Kapitalpuffer der deutschen Banken schrumpften im Vergleich zu den Instituten aus anderen Ländern deutlich. Ähnliches gilt für britische Banken.



Am schwächsten schnitt unter den deutschen Geldhäusern die NordLB ab, sie kann im schlimmsten Fall nur noch mit einer Kapitaldecke von etwas über 7 Prozent rechnen. Die Deutsche Bank schneidet mit 8,14 Prozent etwas besser ab.



Bundesbank-Vorstand Wuermeling erklärte, der Stresstest zeige, dass die deutschen Geldhäuser mit ihren Kapitalpolstern gerüstet seien, um auch eine schwere Wirtschaftskrise zu verkraften. Die Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Nouy, sieht die Widerstandskraft der großen Banken im Euroraum weiter verbessert, obwohl die Kriterien härter gewesen seien.



Insgesamt wurden 48 Banken aus 15 EU-Staaten dem Stresstest unterzogen. Auf Basis der Bilanzen zum Jahresende 2017 mussten sie durchrechnen, wie viel dünner ihre Kapitaldecke in drei Jahren wäre, falls die Konjunktur einbricht, die Arbeitslosenzahlen steigen und die Immobilienpreise sinken. Die Aufseher erhoffen sich Erkenntnisse darüber, wie anfällig Banken für Krisen sind und inwieweit ihre Kapitalpuffer für schlechte Zeiten ausreichen.