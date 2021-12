Der Schauspierl Anthony Hopins gewinnt den Europäischen Filmpreis (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Der 83-Jährige spielt darin einen Mann, der an Demenz erkrankt ist. Die Europäische Filmakademie gab die Entscheidung am Abend bekannt. Wegen der Pandemie verlief die Preisverleihung erneut mit einer Liveschalte aus Berlin. Auf ein großes Publikum im Saal wurde verzichtet. Der Preis für die beste Regie ging an die Filmemacherin Jasmila Žbanić. Sie wurde für ihr Drama "Quo Vadis, Aida?" über das Massaker in Srebrenica ausgezeichnet.

