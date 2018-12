In Sevilla sind die Europäischen Filmpreise vergeben worden.

Als beste Produktion ausgezeichnet wurde das polnische Drama "Cold War", das in Deutschland den Zusatztitel "Der Breitengrad der Liebe" trägt. Für die weibliche Hauptrolle in diesem Film geehrt wurde die Polin Joanna Kulig als beste Schauspielerin. Den Preis als bester Schauspieler erhielt der Italiener Marcello Fonte für sein Wirken in der Tragikomödie "Dogman".



Leer aus ging dagegen die deutsche Schauspielerin Marie Bäumer. Sie war für ihre Rolle als Romy Schneider in "3 Tage in Quiberon" nominiert.