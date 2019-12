Die Britin Olivia Colman und der Spanier Antonio Banderas sind beim Europäischen Filmpreis in Berlin als beste Schauspieler ausgezeichnet worden.

Colman gewann für ihre Darstellung in "The Favourite", Banderas wurde für seine Leistung in "Leid und Herrlichkeit" geehrt. "The Favourite" von Yorgos Lanthimos erhielt auch den Preis für die beste Komödie und die beste Regie.



Zur Gala im Haus der Berliner Festspiele waren rund 900 Gäste eingeladen. Der Europäische Filmpreis wird jährlich wechselnd in Berlin und in einer anderen europäischen Stadt vergeben.