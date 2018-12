Im Europäischen Fußball wird es ab 2021 einen dritten Europapokal-Wettbewerb geben.

Das hat die UEFA auf ihrer Tagung in Dublin beschlossen. Ziel ist nach Angaben der Europäischen Fußball-Union, mehr Vereinen die Teilnahme an internationalen Spielen zu ermöglichen. Die neue Liga trage den Arbeitstitel "Europa-League 2". Als Spieltag sei der Donnerstag vorgesehen. Das Finale soll der UEFA zufolge in die gleiche Woche fallen, in der auch die Endspiele der Europa-League und der Champions-League ausgetragen werden.



DFB-Präsident Grindel sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Bundesliga-Siebte werde einen Startplatz in dem neuen Europapokal-Wettbewerb erhalten. Es müsse eine Qualifikationsrunde überstanden werden, um in die Gruppenphase einzuziehen.