Gaspreis ist gesunken (imago / McPHOTO / Klaus Steinkamp)

Nachdem sich die Notierung im Verlauf der vergangenen Wochen vergleichsweise stabil gehalten hatte, fiel sie heute für die Lieferung im März um etwa fünf Prozent auf 51 Euro 38 Euro je Megawattstunde. Das markiert den tiefsten Stand seit Anfang September 2021. Als wesentlicher Grund für die Entwicklung wurden vergleichsweise milde Wintertemperaturen in Europa genannt, die den Verbrauch gedämpft hätten. Am Markt wird demnach erwartet, dass die Nachfrage nach Erdgas auch in den kommenden Wochen niedrig bleiben dürfte.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.