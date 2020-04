Der Handelskonzern Amazon haftet nicht für Markenverstöße von Drittanbietern auf der Plattform Amazon-Marketplace.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Hintergrund war ein Rechtsstreit in Deutschland. Eine Kosmetikfirma hatte Amazon-Tochterfirmen verklagt, weil eine Händlerin ohne Genehmigung ein Parfüm über die Amazon-Plattform verkauft hatte. Sie nutzte dafür das Programm "Versand durch Amazon", bei dem Waren in Logistikzentren des Unternehmens gelagert werden. Dies stelle keine Verletzung durch Amazon dar, urteilten die Richter. Denn der Konzern habe nicht von dem Verstoß gegen die Markenrechte gewusst und den Artikel auch nicht selbst angeboten.



Amazon begrüßte das Urteil. Der Rechtsstreit muss nun abschließend vom Bundesgerichtshof entschieden werden.