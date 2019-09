Die EU-Staaten müssen sicherstellen, dass bei einem 112-Notruf der Standort des Anrufenden ermittelt werden kann.

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Telekommunikationsunternehmen müssten die entsprechenden Informationen unmittelbar und gebührenfrei weiterleiten. Diese Verpflichtung gelte auch dann, wenn der Anruf von einem Handy ohne SIM-Karte komme. Hintergrund ist ein Gewaltverbrechen in Litauen im Jahr 2013. In dem Fall wurde zwar der Notruf registriert, die Nummer aber nicht angezeigt. Deshalb konnte der Standort des Opfers nicht ermittelt werden.



(AZ. C-417/18)