Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei aufgefordert, den inhaftierten türkischen Intellektuellen und Aktivisten Osman Kavala sofort freizulassen.

In einer Erklärung der Straßburger Richter heißt es, es mangele an Beweisen, dass Kavala eine Straftat begangen habe. Seine Inhaftierung ziele lediglich darauf ab, ihn zum Schweigen zu bringen.



Kavala hatte sich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen seiner bereits rund zwei Jahre andauernden Untersuchungshaft beschwert. Die Regierung in Ankara wirft ihm unter anderem einen Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten in Istanbul von 2013 vor. Sie beschuldigt ihn, die Proteste mit ausländischer Hilfe finanziert zu haben.