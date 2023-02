"Luxemburg Leaks"

Zahlreiche Staaten wie Luxemburg profitierten und profitieren von Steuersparmodellen und Schlupföchern für Konzerne. (Imago/stpp)

Er sei durch eine zuvor erfolgte Verurteilung in seiner Meinungsfreiheit verletzt worden, teilten die Richter in Straßburg mit. Der Staat Luxemburg muss dem Mann nun 55.000 Euro Schadenersatz und die Gerichtskosten zahlen. Der Mann, der seinerzeit für die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers gearbeitet hatte, hatte 2012 einem Journalisten mehrere Tausend Dokumente zugespielt. Darin ging es um Steuersparmodelle für Konzerne in Luxemburg, die offenbar mit den dortigen Finanzbehörden abgesprochen waren. Die Veröffentlichungen trugen dazu bei, dass in der Europäischen Union Steuerbetrug erschwert wurde.

Nachdem er unter anderem wegen Diebstahls und der Verletzung des Berufsgeheimnisses zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt worden war, klagte der Mann vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und bekam nun Recht.

