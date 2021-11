Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Polen ein weiteres Mal wegen seiner Justizreformen verurteilt.

Die Straßburger Richter erklärten, dass die Ernennung der Mitglieder des Nationalen Justizrats in dem Land in unzulässiger Weise von der Legislative und der Exekutive beeinflusst worden sei. Das Gremium, das die richterliche Unabhängigkeit in Polen bewachen solle, sei selbst kein unabhängiges und unparteiisches Gericht im Sinne der Europäischen Konvention, hieß es.



Zwei polnische Richter, deren Bewerbungen um einen Posten im neu gegründeten Justizrat abgelehnt worden waren, hatten sich an das Straßburger Gericht gewandt.



Kritiker werfen der Regierung in Warschau vor, die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung zu untergraben.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.