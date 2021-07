Polen muss sich wegen der Verschärfung seines Abtreibungsrechts den Fragen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stellen.

Wie das Gericht in Straßburg mitteilte, wurde Polen bereits am Montag über zwölf Beschwerden in Kenntnis gesetzt. Im Oktober hatte das polnische Verfassungsgericht entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist.



Die polnische Regierung muss nun bis Mitte September Antworten liefern. Insgesamt gingen laut Gericht bereits über 1.000 Beschwerden gegen die neuen Abtreibungsregelungen in Polen ein.



In Ungarn trat unterdessen das Gesetz zur Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität in Kraft. Es ist in der EU hochumstritten. Die ungarische Regierung argumentiert mit dem Jugendschutz, Kritiker sehen darin eine Diskriminierung von sexuellen Minderheiten.

