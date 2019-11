Kinder, die die Misshandlung ihrer Eltern ansehen mussten, haben gegebenenfalls ein Anrecht auf Entschädigung.

Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden. In dem Fall ging es um ein Mädchen aus Russland, das mit neun Jahren miterlebte, wie sein Vater von der Polizei zu Boden geworfen und misshandelt wurde. Die Polizisten versetzten dem Mann bei der Festnahme unter anderem Fußtritte in den Oberkörper. Ärzte stellten danach bei dem Mädchen post-traumatische Stresssymptome fest. Das Gericht urteilte nun, dass Russland dem Kind 25.000 Euro Entschädigung zahlen muss. Die Richter und Richterinnen argumentierten, die russischen Polizisten seien verpflichtet gewesen, darauf zu achten, ob Kinder in der Nähe sind.