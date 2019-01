Schulgegner aus Hessen haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Niederlage erlitten.

Die Straßburger Richter sehen die Rechte einer christlichen Familie durch die kurzzeitige Unterbringung ihrer Kinder im Heim nicht verletzt. Das geht aus einem heute veröffentlichten Urteil hervor. Die Gründe für den Sorgerechtsentzug seien relevant und ausreichend gewesen.



Das Paar aus der Nähe von Darmstadt hatte sich unter anderem aus religiösen Gründen geweigert, die vier Kinder in die Schule zu schicken und unterrichtete sie stattdessen zu Hause. 2013 schließlich holten die Behörden die damals Minderjährigen aus der Familie und brachten sie für drei Wochen in einem Heim unter, um die Schulpflicht durchzusetzen. Die Eltern sahen dadurch ihr Menschenrecht auf Familienleben verletzt.



Der Jurist Günther Hoegg stellte im Deutschlandfunk klar, dass es für Eltern, die mit der staatlichen Schule nicht zufrieden seien, keinen Rechtsanspruch gebe. In der Regel sei es illegal, die eigenen Kinder zuhause zu unterrichten.



(Beschwerdenummer 18925/15).