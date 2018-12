Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die vor Jahren reformierte deutsche Sicherungsverwahrung gebilligt. Ein verurteilter Mörder aus Deutschland, der durch seine Sicherungsverwahrung seine Menschenrechte verletzt sah, scheiterte endgültig vor dem Straßburger Gericht.

Der Kläger hatte 1997 im Alter von 19 Jahren in Niederbayern eine Joggerin ermordet. Seit dem Ende seiner Jugendhaft im Jahr 2008 sitzt er in Sicherungsverwahrung. Die deutschen Gerichte hätten mit Expertengutachten hinreichend dargelegt, dass der Mann an sexuellem Sadismus leide und in Freiheit weitere Straftaten begehen könnte, argumentierte das Gericht. Seine Sicherungsverwahrung sei daher nicht willkürlich gewesen und habe nicht gegen das Recht auf Freiheit verstoßen.



Die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestätigte damit ein erstinstanzliches Urteil vom Februar 2017. Das Urteil ist rechtskräftig.