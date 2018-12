Großbritannien dürfte nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Brexit-Erklärung einseitig zurücknehmen.

Das urteilten die Richter in Luxemburg. Vor einer Woche hatte ein Generalanwalt des EuGH erklärt, die einseitige Widerrufung sei möglich. Die Empfehlung war nicht bindend, häufig folgen die Richter der Einschätzung aber. Geklagt hatten schottische Brexit-Gegner. Die Bürger in Schottland hatten mehrheitlich gegen den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt.



Der britische Umweltminister Glove sagte in einer ersten Reaktion, sein Land wolle nicht in der EU bleiben.