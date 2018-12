Großbritannien dürfte nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Brexit-Erklärung einseitig zurücknehmen.

Das urteilten die Richter in Luxemburg. Die Möglichkeit einer Rücknahme bestehe bis zum Ende der Zweijahresfrist nach der Austrittserklärung, also bis zum 29. März 2019. Der EuGH machte aber deutlich, dass ein solcher Rückzug vom Brexit mit den Anforderungen der britischen Verfassung in Einklang stehen müsse.



Die Entscheidung kommt am Tag vor der Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Parlament. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten die mit der EU ausgehandelten Bedingungen zurückweisen. Außenminister Hunt warnte, eine Ablehnung berge erhebliche Risiken. Umweltminister Gove betonte nach dem Urteil, die britische Regierung stehe auch weiterhin zum Brexit und zum geplanten Austrittsdatum.