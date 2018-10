Polen muss nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs die umstrittene Zwangspensionierung von Richtern stoppen. Diese Praxis müsse umgehend abgestellt werden, heißt es in einer in Luxemburg erlassenen Anordnung des Gerichts.

Es kündigte eine ausführlichere Begründung an. Die EU-Kommission klagt beim Europäischen Gerichtshof gegen die Justizreform.



Das Thema sorgt seit längerem für Streit zwischen der Regierung in Warschau und der EU. Die polnische Regierung hatte das Pensionsalter für Richter am Obersten Gericht von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt. Die Kommission und Gegner der polnischen Regierungspartei Pis sehen darin den Versuch, missliebige Juristen aus dem Amt zu drängen. Ungeachtet der Kritik hatte der polnische Präsident Duda erst kürzlich 27 neue Richter ernannt und sich damit gegen eine Entscheidung des obersten polnischen Verwaltungsgerichts hinweggesetzt. Dieses hatte sich dafür ausgesprochen, vor der Vereidigung weiterer Richter zunächst die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten.