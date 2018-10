Polen darf vorerst keine Richter des Obersten Gerichtshofs mehr zwangspensionieren. In einem Beschluss des Europäischen Gerichtshofs wird das Land dazu aufgefordert, die Umsetzung der Justizreform mit sofortiger Wirkung zu stoppen. Das Gericht begründet die Entscheidung mit der laufenden Klage der Europäischen Kommission. Diese hält die Unabhängigkeit der polnischen Justiz für gefährdet.

Der Beschluss stellt keine Entscheidung in dem Fall dar. Der Europäische Gerichtshof hält es aber für möglich, dass im Falle einer Entscheidung im Sinne der EU-Kommission durch die laufende Praxis in Polen bereits schwerer und nicht wiedergutzumachender Schaden entstanden ist. Daher müsse das Land bis zu einer Entscheidung die Justizreform aussetzen, so das Gericht. Der Beschluss des Europäischen Gerichtshofs gilt auch rückwirkend - also auch für alle Richter, die schon durch die Reform aus ihren Ämtern geschieden sind.



Polen hatte im April per Gesetz unter anderem das Pensionsalter für Richter am Obersten Gerichtshof von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt. Kritiker sehen darin den Versuch, missliebige Juristen aus dem Amt zu drängen.