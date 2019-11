Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Produkte aus israelischen Siedlungen in besetzten Gebieten gesondert gekennzeichnet werden müssen.

Andernfalls könnten Verbraucher getäuscht werden, erklärte das Gericht in Luxemburg. In der Begründung heißt es, mit den Siedlungen in den besetzten Gebieten breche Israel internationales Recht. Die Herkunftsangabe auf Produkten solle es Kundinnen und Kunden ermöglichen, auch im Hinblick auf ethische und rechtliche Erwägungen eine informierte Kaufentscheidung zu treffen.



Gegen eine in Frankreich geltende Kennzeichnungspflicht hatten ein israelischer Winzer aus dem Westjordanland und eine jüdische Organisation geklagt. Israel hat die Pflicht zur Kennzeichnung von Siedlerprodukten wiederholt als politisch motiviert und diskriminierend zurückgewiesen.

"Eine große Lüge"

ARD-Korrespondent Benjamin Hammer hat das Weingut im Westjordanland besucht. Demnach verkauft das Gut mehr als 300.000 Flaschen im Jahr, die Hälfte geht in den Export. Auch in Deutschland stehe auf den Flaschen weiterhin "Product of Israel".



Im Beitrag (Audio-Link) von Hammer kommt auch der Gründer zu Wort. Yaakov Berg sagt, in dem Prozess gehe um Diskriminierung. Man wolle erreichen, dass die Menschen die Weine nicht kauften. Im übrigen, so Berg, sei das Gebiet des Weingutes "natürlich Israel, das gelobte Land". Wenn die Leute ihn als Besatzer bezeichneten, sei das "eine große Lüge".



Die Organisation "Peace Now" hält dagegen, dass die Zwei-Staaten-Lösung auf dem Spiel stehe. Wenn man Produkte aus Siedlungen nicht kennzeichne, verschwinde die Grenze zwischen Israel und Westjordanland aus dem Bewusstsein. Auch die Einschätzung der Bundesregierung und der EU ist eindeutig: Sie betonten, das Westjordanland gehöre nicht zu Israel.