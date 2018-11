Griechenland muss wegen unzulässiger Subventionen für eine Schiffswerft eine Millionenstrafe an die Europäische Union zahlen.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg verurteilte die Regierung in Athen, zehn Millionen Euro in den EU-Haushalt einzuzahlen. Sollte Griechenland die Staatshilfen von der Werft nicht zurückfordern, werden pro Halbjahr weitere sieben Millionen fällig. Der griechische Staat hatte die Werft Hellenic Shipyards mit mehr als 600 Millionen Euro gestützt und sich dabei auf strategische Interessen berufen. An dem Schiffbauer, der auch eine militärische Sparte hat, ist der deutsche ThyssenKrupp-Konzern beteiligt. Der EuGH hatte Griechenland im Jahr 2012 schon einmal wegen der Subventionen verurteilt.