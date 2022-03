Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. (www.imago-images.de/ imagebroker)

Es geht um die Frage, ob Menschen vor ihrer Abschiebung in einem normalen Gefängnis untergebracht werden dürfen. Eigentlich ist das nicht erlaubt, Deutschland will es aber noch bis Mitte des Jahres so handhaben. Grund sei, dass derzeit außergewöhnlich viele Menschen abgeschoben werden sollen. Man könne diese nicht wie eigentlich vorgesehen in speziellen Gefängnissen unterbringen. Im konkreten Fall hatte ein Mann aus Pakistan geklagt. Er war während seiner Abschiebehaft in der Justizvollzugsanstalt Hannover untergebracht.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.