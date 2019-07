Der europäische Rechnungshof hat den Banken-Stresstest im vergangenen Jahr als nicht streng genug kritisiert.

In einem in Luxemburg veröffentlichten Bericht heißt es, die Banken in Europa hätten schwereren finanziellen Schocks ausgesetzt werden müssen. Diese seien bei dem Test milder gewesen als die tatsächlichen Erschütterungen der Finanzkrise im Jahr 2008. Der Rechnungshof bemängelte zudem, dass die Überprüfung nicht überall in Europa das gleiche Niveau gehabt habe. Besonders anfällige Banken seien zudem von dem Stresstest ausgenommen worden. Die Ergebnisse seien daher weder vergleichbar noch verlässlich. Die Gutachter empfehlen als Konsequenz, einen Mindeststandard für künftige Überprüfungen festzulegen. - 2018 waren 48 Banken in 15 EU-Staaten einem Stresstest unterzogen worden.