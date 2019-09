Führende Vertreter von Islam und Judentum in Europa wenden sich gegen den Versuch, beide Religionen gegeneinander auszuspielen.

Der "Muslim-Jewish Leadership Council" veröffentlichte dazu auf einer Tagung in Italien eine gemeinsame Erklärung. Politiker und religiöse Verantwortungsträger in Europa müssten dafür sorgen, dass spaltende und diskriminierende Diskurse und Hassreden ein Ende hätten - einschließlich Islamophobie und Antisemitismus.



Der Rat wurde 2016 in Wien gegründet - mit dem erklärten Ziel, Vorurteilen, falschen Behauptungen und Gewalt gegen gläubigen Menschen und Religionen zu begegnen. Dem Gremium gehören Vertreter muslimischer und jüdischer Gemeinden aus 20 europäischen Ländern an.