Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat zwei Eilanträge gegen das europäische Einheitspatent abgewiesen.

Die Richterinnen und Richter entschieden, dass die Kläger eine Verletzung ihrer Grundrechte nicht ausreichend dargelegt hätten. Ihre eigentlichen Verfassungsbeschwerden seien deshalb unzulässig. Die Anträge richteten sich gegen das vorgesehene Einheitliche Patentgericht. Ohne dieses kann das System nicht starten.



Wegen Klagen in Deutschland hatte das Projekt der EU-Kommission jahrelang gestockt. Nun kann das entsprechende deutsche Gesetz in Kraft treten. Das europäische Einheitspatent soll Unternehmen Zeit und Geld sparen. Inhaber eines solchen Patents können damit beantragen, dass es in allen teilnehmenden EU-Staaten gilt.



(Az. 2 BvR 2216/20 u.a.)

