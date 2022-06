Kurz vor geplantem Flug

Nach einem Gerichtsurteil ist offen, ob die Abschiebeflüge nach Ruanda stattfinden können (Archivbild einer Kundgebung in London vom 13.6.). (IMAGO/ZUMA Wire)

Vielmehr müsse zunächst eine Frist von drei Wochen verstreichen. Unklar blieb, ob der für den Abend geplante erste Flug überhaupt noch stattfindet. Vor der Entscheidung war von sieben Asylbewerbern die Rede, die abgeschoben werden sollten.

Keine Rückkehr nach Großbritannien

Hintergrund ist eine Vereinbarung Londons mit Ruanda. Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangt sind, sollen unabhängig von ihrer Nationalität oder Herkunft in das ostafrikanische Land gebracht werden und dort die Möglichkeit für einen Asylantrag erhalten. Auch wenn sie als Flüchtlinge anerkannt werden, ist keine Rückkehr nach Großbritannien vorgesehen.

Ursprünglich sollten knapp 40 Personen mit dem ersten Flug nach Ruanda gebracht werden. Insgesamt haben nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen 130 Menschen einen Abschiebebescheid bekommen, darunter etwa Asylsuchende aus Syrien und Afghanistan.

Menschenschmuggel stoppen

Außenministerin Truss sagte dagegen in mehreren Interviews, es gehe darum zu zeigen, dass das Geschäftsmodell des Menschenschmuggels über den Ärmelkanal nicht funktioniere. Sie betonte auch gegenüber der BBC , es gehe darum, ein neues Prinzip zu etablieren und den Schleusern das Handwerk zu legen. Wer beim ersten Flug nicht an Bord sei, werde es bei den nächsten Flügen sein. Gegen Ende des Jahres werde die Zahl der Menschen, die nach Ruanda geschickt würden, dann "bedeutend" sein ("significant"). Berichte, dass der heutige Flug 500.000 Pfund kosten könnte, wollte die Ministerin nicht kommentieren.

"Schande für die Nation"

Die britische Opposition, das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung vor, mit dem Vorgehen gegen internationales Recht zu verstoßen.

UNO-Flüchtlingskommissar Grandi erklärte , das Vorhaben der britischen Regierung sei einfach ganz falsch, aus vielen verschiedenen Gründen. Grandi kritisierte, Großbritannien lagere seine Verantwortung einfach an ein anderes Land aus. Im übrigen nehme Ruanda bereits viele Flüchtlinge auf, etwa aus der Demokratischen Republik Kongo und aus Burundi. Das Land habe gar nicht die Kapazitäten, die Asylgesuche auf Basis einer Einzelfallentscheidung zu prüfen und zu bewerten.

Die Bischöfe der Church of England sprachen in einem offenen Brief von einer "Schande für die Nation".

