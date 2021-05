Vor dem Hintergrund der Einführung eines europäischen Impf-Zertifikats übt die Grünen-Abgeordnete im Europaparlament, Paulus, Kritik am Bundesgesundheitsministerium.

Paulus sagte im Deutschlandfunk, um die Daten zu digitalisieren, hätte man bereits zu Beginn des Jahres eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen. Die IT-Sicherheit in den Praxen sei zum Teil katastrophal. Wenn die Zertifikate gefälscht werden könnten, sei das gesamte Instrument diskreditiert.



Die EU hat sich nach wie vor nicht auf Details eines europaweit gültigen Corona-Impf-Zertifikats einigen können. Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten hatten ihre Beratungen darüber gestern am späten Abend unterbrochen. Das Zertifikat soll eine Corona-Impfung, einen aktuellen Test oder eine überstandene Covid-Erkrankung nachweisen. Streitpunkt ist unter anderem, ob das Zertifikat automatisch Reisefreiheit in Europa bedeutet oder ob die EU-Staaten jeweils eigene Regeln festlegen können.

