Vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ist eine Rakete mit vier weiteren Satelliten für das europäische Navigationssystem "Galileo" gestartet.

Sie sollen in einer Höhe von mehr als 23.000 Kilometern ausgesetzt werden. Insgesamt befinden sich dann 26 von 30 geplanten Satelliten im All. Mit dem Projekt will Europa unabhängig vom amerikanischen GPS werden.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.