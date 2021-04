Internetplattformen müssen Terrorpropaganda, die in der EU veröffentlicht wird, künftig binnen einer Stunde löschen.

Das Europäische Parlament billigte am Abend in Brüssel eine entsprechende Regelung formal. Sie kann damit in Kraft treten. Allerdings soll die Novelle

erst mit Verzögerung in einem Jahr gelten.



EU-Innenkommissarin Johansson sagte, die Vorschrift sei ein Schlag gegen den Terrorismus. Der Europa-Abgeordnete Jaki sprach im Plenum von einem mächtigen Instrument. Das Internet sei heute das wichtigste Werkzeug und der wichtigste Rückzugsort für Terroristen.



Plattformbetreiber sollen mit der Regelung aber nicht verpflichtet werden, hochgeladene Inhalte zu überwachen. Es muss auch keine automatischen Filter geben. Ausnahmen sind vorgesehen, wenn Bilder, Videos oder Texte für Bildungszwecke oder in künstlerischen Zusammenhängen verbreitet werden.

