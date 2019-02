Mehr als 70 Organisationen und Verbände fordern vom Europäischen Parlament mehr Einsatz für Frieden und Menschenrechte.

In einem gemeinsam veröffentlichten Appell heißt es, es werde heute dringender denn je eine EU gebraucht, die für diese Werte eintrete, auch weltweit. Sie müsse am Friedensprojekt Europa festhalten. Stattdessen seien Milliardeninvestitionen in die Rüstungsindustrie, Militäreinsätze und noch mehr Grenzsicherung geplant. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs an das Europäische Parlament zählen neben Verbänden der Friedensbewegung auch die Umweltorganisationen Greenpeace sowie die Hilfswerke Brot für die Welt und Misereor.