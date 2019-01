Der Politikwissenschaftler Josef Janning hat die Wahl zum Europäischen Parlement im kommenden Mai als Richtungswahl bezeichnet.

Es könnte das erste EU-Parlament werden, in dem nicht mehr die traditionelle Ordnung gelte - mit dem Zusammenwirken der beiden großen Parteienfamilien, sagte Janning im Deutschlandfunk. In den meisten EU-Staaten gebe es inzwischen eine populistische Strömung, deren Gemeinsamkeit eine europakritische Haltung sei.



Mit Blick auf das Zuammentreffen von Italiens Innenminister Salvini und seinem polnischen Amtskollegen Brudzinski sagte Janning, dass durchaus Chancen einer Zusammenarbeit bestünden. Zwar sei es schwer vorstellbar, dass Nationalisten international gemeinsam agierten. Alle wollten aber ein anderes Europa, keine verbindlichen Entscheidungen mehr aus Brüssel und keine Interventionsrechte der europäischen Institutionen. "An dieser Zusammenarbeit können sie sich abarbeiten", betonte Janning.



Salvini strebt eine Vorreiterrolle seines Landes und Polens in der EU an. Beide Länder hätten einen neuen Plan, der die dominierende "deutsch-französische Achse" in Brüssel ersetzen könnte, sagte er gestern in Warschau. Polen und Italien seien dabei ein führender Teil eines "neuen europäischen Frühlings".