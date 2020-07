EU-Ratspräsident Michel hat im Europaparlament für eine Zustimmung zu den Finanzplänen des EU-Gipfels geworben.

Michel sprach in Brüssel mit Blick auf die Vereinbarungen der Staats- und Regierungschefs zum Corona-Hilfsplan und zum nächsten Mehrjahreshaushalt von einem historischen Zeitpunkt in der Geschichte der Europäischen Union. Man habe angesichts der Krise schnell gehandelt und die Dringlichkeit erkannt.



Die Abgeordneten wollen nach der Debatte eine Entschließung verabschieden. Darin werden Forderungen nach Änderungen formuliert. Das Parlament muss den vom EU-Gipfel verabschiedeten Haushaltsplänen in Höhe von rund 1,1 Billionen Euro zustimmen; der Corona-Fonds im Umfang von 750 Milliarden Euro ist damit eng verknüpft.



EVP-Chef Weber erklärte, der jetzige Vorschlag sei für das Europäische Parlament nicht akzeptabel. Der CSU-Politiker kritisierte im Deutschlandfunk etwa, dass im Etat das Forschungsprogramm gekürzt werden soll.