Das Europäische Parlament hat die belarussische Opposition mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet.

In ihrer Dankesrede sagte die frühere Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja, sie fühle sich unendlich geehrt. Sie nehme den Preis stellvertretend für tausende Belarussen entgegen, die trotz der Gewalt der Sicherheitsbehörden nach wie vor regelmäßig gegen die Regierung in Minsk protestierten. In ihrem Heimatland sei eine unsichtbare Wand aus Angst aufgebaut worden. Diese werde jetzt Stein für Stein abgerissen, erklärte die 38-jährige Oppositionspolitikerin. - In Belarus gehen die Menschen seit Anfang August auf die Straße, um gegen Machthaber Lukaschenko zu demonstrieren, dem sie Wahlbetrug zur Last legen.

