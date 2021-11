Das Europäische Parlament hat eine Reform der Agrarpolitik gebilligt. (picture alliance/dpa - Philipp Schulze)

Eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg votierte für die Änderungen, die 2023 in Kraft treten sollen. In der Debatte warben Vertreter der Europäischen Volkspartei und der Liberalen für die Neuordnung. Sie argumentierten, die Vorschläge sorgten für mehr Innovation. Zudem gebe es einen stärkeren Schutz vor Missbrauch von EU-Geldern. Abgeordnete von Sozialdemokraten, Grünen und Linken sprachen dagegen von einem "schwarzen Tag" für die europäische Klimapolitik und die Landwirte. Die Ökoauflagen seien zu schwammig.

