Das EU-Parlament in Straßburg. (pa/dpa/Philipp von Ditfurth)

In Straßburg verurteilten die Abgeordneten den sogenannten Holodomor in einer Resolution. Damals seien Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern gestorben, heißt es darin. Zur Zeit würden erneut grausame russische Verbrechen gegen das ukrainische Volk verübt - wie zum Beispiel die gezielte Zerstörung der zivilen Energieinfrastruktur im Winter. Das Plenum forderte Russland als Nachfolger der Sowjetunion auf, sich für die Verbrechen zu entschuldigen.

In den Jahren 1932 und -33 waren unter dem Diktator Stalin in der Ukraine bis zu vier Millionen Menschen vor Hunger gestorben. Viele Historiker gehen davon aus, dass die Not absichtlich herbeigeführt wurde, um den Widerstand ukrainischer Bauern gegen ihre Zwangskollektivierung zu brechen.

Vor knapp zwei Wochen hatte bereits der Deutsche Bundestag den Holodomor als Völkermord eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.