An Hauptbahnhöfen haben insbesondere junge Frauen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, unseriöse Angebote bekommen (picture alliance/dpa)

In einer nicht bindenden Entschließung wenden die Abgeordneten sich gegen den Einsatz sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt als Kriegswaffe. Außerdem kritisierte das EU-Parlament Übergriffe in Aufnahmezentren in der Europäischen Union. Man sei besorgt über die wachsende Zahl von Berichten über Menschenhandel, sexuelle Gewalt und Ausbeutung von aus der Ukraine geflohenen Frauen und Kindern in Europa.

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Frauen und Mädchen aus der Ukraine in den Aufnahmezentren besser zu schützen. Zudem solle für vergewaltigte Frauen der Zugang zur sogenannten Pille danach oder zu Schwangerschaftsabbrüchen sichergestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.