Verteidigungsministerin von der Leyen will sich im Falle einer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin für eine gemeinsame europäische Einwanderungspolitik einsetzen.

Das kündigte die CDU-Politikerin bei einer öffentlichen Anhörung der liberalen Fraktion im Europaparlament in Brüssel an. So müsse es übergreifende Regelungen geben, wer Anspruch auf Asyl in der EU habe und wer nicht. Von der Leyen mahnte auch Investitionen in den Heimatländern der Migranten an. Gute Regierungsführung und Wirtschaftsentwicklung müssten gefördert werden, damit Menschen in ihrer Heimat Arbeit fänden. Zudem sprach sich die Ministerin dafür aus, weitere EU-Staaten in den Schengenraum und die Eurozone aufzunehmen, sobald sie die Bedingungen erfüllten.



Von der Leyen hatte am Vormittag mit den Sozialdemokraten gesprochen. Am Nachmittag stellt sie sich den Fragen der Grünen. Das Europaparlament wird kommende Woche über die Personalie abstimmen.