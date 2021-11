Teilausschnitt einer Synagoge mit einem Fenster - Die Konferenz der Europäischen Rabbiner hat ihre Generalversammlung wegen Corona auf das nächste Jahr verschoben. (dpa/Friso Gentsch)

Als neuer Termin wurde der 7. bis 9. Mai nächsten Jahres beschlossen, wie die CER mitteilte. Die "Conference of European Rabbis" ist ein Zusammenschluss orthodoxer Rabbiner in Europa. Die Konferenz, zu der rund 400 Rabbiner, religiöse Führer und politische Entscheidungsträger aus Europa, Israel und den USA zusammenkommen wollten, sollte erstmals in München tagen.

Als Redner und Gäste waren unter anderem der bayerische Ministerpräsident Söder, der slowenische Ministerpräsident und amtierende EU-Ratspräsident, Jansa, und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Knobloch, geladen. Schwerpunktthemen sollten Religionsfreiheit, der Kampf gegen Antisemitismus und Extremismus sowie die Gestaltung des Gemeindelebens in Corona-Zeiten sein.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.