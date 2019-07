Die EU-Finanzminister haben die französische Politikerin Lagarde offiziell als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank nominiert.

Wie der EU-Rat mitteilte, soll die endgültige Ernennung der bisherigen Chefin des Internationalen Währungsfonds bei einem Gipfeltreffen im Oktober erfolgen. Dann endet die achtjährige Amtzeit des jetzigen Präsidenten Draghi.



Die Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main entscheidet wichtige Fragen der Geldpolitik in der Euro-Zone und bestimmt unter anderem den Leitzinssatz, der auch für Sparer und Kreditnehmer wichtig ist. Die EZB soll zudem für Preisstabilität sorgen.