Frankreich hat verhalten auf die Vorschläge der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer zu einer Reform der Europäischen Union reagiert.

Regierungssprecher Griveaux sagte nach einer Kabinettssitzung in Paris, es gebe in drei Punkten Meinungsunterschiede. Er verwies dabei auf die ablehnende Haltung der CDU-Chefin zu einem europäischen Mindestlohn, wie ihn Macron angeregt hat. Auch Kramp-Karrenbauers Forderung nach einer Aufgabe des EU-Parlamentssitzes in Straßburg und einem gemeinsamen EU-Sitz im UNO-Sicherheitsrat teile man nicht, betonte Griveaux.



Bundeskanzlerin Merkel unterstützt nach Angaben von CDU-Generalsekretär Ziemiak die Vorschläge Kramp-Karrenbauers. Sie hatte damit eine Antwort auf die europapolitischen Vorstellungen des französischen Präsidenten Macron gegeben. Kritik kam von der SPD und den Oppositionsparteien.