EU-Erweiterung

Bosnien-Herzegowina wird von der EU der Beitrittsstatus gewährt. (imago / AFLO)

Die Vertreter der 27 Mitgliedstaaten votierten in Brüssel einstimmig für eine entsprechende Vorlage der EU-Kommission, wie mehrere Nachrichtenagenturen melden. Die Entscheidung muss beim EU-Gipfel am Donnerstag offiziell bestätigt werden. Die EU-Kommission hatte den Kandidatenstatus für das Balkanland im Oktober empfohlen. Dieser ist an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft.

Für die Bundesregierung erklärte Europa-Staatsministerin Lührmann, das Land habe "enorme Reformanstrengungen" unternommen. Die Grünen-Politikerin verwies unter anderem auf die Wahlen von Staatspräsidium und Parlament in Bosnien Anfang Oktober.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.