Nach mehr als einem Jahr pandemiebedingter Pause soll das Europaparlament im Juni erstmals wieder an seinem Sitz in Straßburg tagen.

Das teilte eine Sprecherin von Parlamentspräsident Sassoli mit. Normalerweise ziehen die Abgeordneten - wie vertraglich festgelegt - allmonatlich von Belgien in die ostfranzösische Stadt um. Wegen der Corona-Pandemie tagen sie jedoch seit März 2020 nur am Standort in Brüssel, wo auch die meisten Mitarbeiter ansässig sind. Dafür hatte es aus Frankreich teils heftige Kritik und Forderungen nach Entschädigungen gegeben.

