Die geplante Urheberrechtsreform steht nach Ansicht des CDU-Europaabgeordneten Brok auf der Kippe.

Brok sagte der Nachrichtenagentur dpa, er habe die Sorge, dass die Reform am Dienstag im Europaparlament scheitern könnte. Er kritisierte, es gebe eine massive und von Algorithmen gesteuerte Kampagne der großen Internetkonzerne gegen das Vorhaben. Mit ähnlichen Vermutungen hatten bereits andere Unions-Politiker für Unmut bei Gegnern der Urheberrechtsreform auch in den eigenen Reihen gesorgt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hauer twitterte, die Demonstrierenden seien keine Bots, hätten berechtigte Sorgen und ärgerten sich zurecht über die Kommunikation der Union. Der CDU-Politiker Steineke kritisierte, den Protest so herabzuwürdigen, dürfe niemals der Stil der Union sein.



Gegen die geplante Urheberrechtsreform hatten gestern zehntausende Menschen protestiert.